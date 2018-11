Inundações em Lisboa. Em três horas, bombeiros foram chamados a mais de 40 ocorrências

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram, entre as 14h00 e as 17h00, 43 inundações.

De acordo com declarações do chefe do regimento, José Rocha, à agência Lusa, 31 ocorrências são na via pública e 12 em espaços privados. "As situações piores registaram-se nos túneis da Avenida de Berlim e no do Campo Pequeno, mas já estão ambos desimpedidos e abertos ao trânsito", explicou.

Outros dos pontos que tiveram complicações foram a Praça de Espanha e o no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Gago Coutinho.

É esperado que "a partir das 18:00, as condições meteorológicas melhorem, tal como está previsto", disse à Lusa a mesma fonte.

Recorde-se 16 distritos estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido á chuva forte. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora.