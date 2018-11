Borba. Encontrado corpo da terceira vítima

As autoridades encontraram o corpo da terceira vítima da derrocada em Borba.

A informação está a ser avançada pela RTP, que não avança com mais pormenores sobre os novos desenvolvimentos nas buscas.

Segundo a TVI foi também encontrada uma viatura que estava submersa no fundo da pedreira.

Recorde-se que um troço da estrada nacional 255 ruiu no passado dia 19. O troço localiza-se entre duas pedreiras, na zona de Borba. A derrocada levou a que uma grande quantidade de rochas e terra deslizassem para dentro das duas pedreiras.

As autoridades já tinham retirado os corpos de duas vítimas mortais - dois trabalhadores da empresa de extração de mármore da pedreira que se encontrava em atividade.

Durante estes dez dias, as autoridades continuaram as missões de busca à procura de, pelo menos, mais duas pessoas desaparecidas.

Além disso, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. Inquérito esse que está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, juntamente com duas equipas da Polícia Judiciária.