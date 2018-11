Interrail da UE tem 12 mil viagens para oferecer aos jovens de 18 anos

Se nasceu entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2000 – ou seja fez este ano 18 anos – esta notícia é para si. A Comissão Europeia está a oferecer 12 mil o número de passes de interrail para que os jovens possam viajar e descobrir a Europa durante um mês.

As inscrições para o “DiscoverEU” arrancaram esta quinta-feira no Portal Europeu da Juventude e estão abertas até dia 11 de dezembro. Os jovens têm de apresentar o seu plano de viagem e são selecionados com base em cinco perguntas de escolha múltipla relacionadas com a cultura e diversidade europeias, com as iniciativas da União Europeia e com as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Os resultados serão conhecidos em janeiro.

A viagem pode ser feita individualmente ou em grupos até cinco elementos e deverá ser realizada entre 15 de abril e 31 de outubro do próximo ano. O percurso será, na sua maioria, de comboio, mas os participantes podem “utilizar modos de transporte alternativos, tais como o autocarro, o ferry ou, excecionalmente, o avião se necessário”, de forma a abranger “jovens que vivem em ilhas ou zonas remotas” da União Europeia

A iniciativa foi lançada pela primeira vez em junho deste ano. O objetivo do projeto é “criar novas oportunidades para descobrir as riquezas do património cultural do continente, conhecer outras pessoas, aprender com outras culturas e vivenciar o que, na Europa, nos une”, avança a Comissão Europeia. Na primeira fase foram mais de 15 mil os jovens que pegaram na mochila e foram de viagem.