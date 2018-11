"Rui Vitória continuará a ser nosso treinador"

Luís Filipe Vieira deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa relativa à continuidade de Rui Vitória no Benfica e começou por confirmar que o treinador permanecerá no comando técnico das 'águias'.

O presidente dos ‘encarnados’ admitiu que foi discutida a continuidade de Rui Vitória enquanto treinador da equipa. Contudo, percebeu que o técnico "é muito importante para o projeto do Benfica".

“Neste momento, há um descontentamento generalizado entre os benfiquistas. Qualquer benfiquista sente que não está bem por causa dos resultados recentes. Mas, para aquilo que é o projeto do Benfica, é importante que Rui Vitória continue. Continuo a acreditar que é possível e todos os títulos em Portugal estão em aberto", acrescentou.

O dirigente relembrou ainda os títulos conquistados por Rui Vitória.

"Dizer que ele [Rui Vitória] nos primeiros dois anos conseguiu ganhar seis títulos, foi o treinador do ano nesses dois anos. Também nos qualificámos para os oitavos de final da Champions. No terceiro ano, as coisas não nos correram tão bem. Neste momento, esta época ainda não acabou. Nos últimos dez anos o Benfica teve dois treinadores e até ao momento já ganharam 16 títulos nos últimos 10 anos”, referiu.

"Aos benfiquistas que me ligaram, quando eu fui eleito foi para tomar decisões, no dia em que o Benfica for comandado de fora para dentro algo vai correr mal", acrescentou.

Relativamente ao facto de Jorge Jesus ter sido apontado como um dos nomes para substituir Rui Vitória, Luís Filipe Vieira garantiu que nunca sugeriu o nome do técnico português para o cargo.

“Jorge Jesus não foi alguma vez mencionado por mim para ser treinador do Benfica”, disse.

Questionado ainda sobre a possibilidade de Luisão ou Bruno Lage assumirem a equipa, o presidente das 'águias' garante que esses nomes nunca estiveram "em cima da mesa".