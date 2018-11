Ferro convoca partidos para debater falsas presenças e viagens dos deputados

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai marcar uma conferência de líderes parlamentares extraordinária para a próxima quarta-feira, dedicada às polémicas com os registos de presença em plenário e os reembolsos das viagens dos deputados.

Segundo a Lusa, que cita fonte do gabiente de Ferro Rodrigues, a reunião dos presidentes das várias bancadas partidárias destina-se a "avaliar diversas questões de funcionamento e organização internos" do parlamento, nomeadamente o "registo de presenças em sessões plenárias" e "as deslocações dos deputados".

Em causa estão várias notícias sobre deputados que estiveram ausentes da Assembleia da República, mas com presenças registadas em sessões de plenário. O caso do secretário-geral do PSD foi o primeiro a ser conhecido. A presença de José Silvano foi registada em duas sessões plenárias, nos dias 18 e 24 de outubro, quando o social-democrata se encontrava em Santarém e Vila Real, respetivamente, com Rui Rio.

Este mês, o Observador noticiou mais dois casos de presenças falsas de deputados do PSD em sessões do parlamento. José Matos Rosa, também antigo secretário-geral do partido, estava em Cabo Verde no dia 3 de fevereiro de 2017, mas, na manhã desse mesmo dia, teve presença marcada no plenário. E o deputado Duarte Marques estava numa conferência de imprensa no Porto no dia 4 de maio de 2017, contudo, na mesma tarde, fez log in no plenário.

Na terça-feira, o Sapo 24 avançou que o deputado do PSD Feliciano Barreiras Duarte votou contra o Orçamento do Estado quando não estava presente na Assembleia da República.