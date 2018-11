Libertadores. Segunda mão da final pode jogar-se no Bernabéu

A segunda mão da final da Taça Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors, pode vir a jogar-se... em Espanha. Mais propriamente no Santiago Bernabéu, recinto do Real Madrid. Segundo revela a imprensa espanhola, a CONMEBOL, a FIFA, a Federação Espanhola de futebol e o próprio clube merengue chegaram a acordo, devendo o mesmo ser divulgado muito em breve.

Esta foi a solução encontrada pelas partes para a realização do encontro, originalmente marcado para o passado dia 24, mas adiado depois do ataque dos adeptos do River ao autocarro da equipa do Boca. Daí para cá, muitos foram os avanços e os recusos, com o presidente do Boca a considerar que o adversário deveria ser punido com a derrota e os jogadores dos xeneizes, com o capitão Pablo Pérez (um dos que necessitou de tratamento hospitalar) à cabeça, a garantir que não iriam jogar ao Monumental, o recinto do River onde a partida deveria ter tido lugar inicialmente.

A ideia de disputar o encontro fora da Argentina tornou-se então uma certeza, com vários recintos a surgir no horizonte, do Paraguai ao Catar. O vice-presidente da Câmara da cidade italiana de Génova propôs mesmo que o jogo se disputasse em Itália, mas tudo indica que irá agora ter lugar em Madrid, em princípio a 8 ou 9 de dezembro. Na primeira mão, recorde-se, a partida em casa do Boca terminou com um empate (2-2).