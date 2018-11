Registadas 255 ocorrências pela Proteção Civil devido ao mau tempo

Esta quinta-feira, a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) registou, desde as 00h00 até às 20h00 de ontem, 255 ocorrências em todo o país. Lisboa foi o distrito mais afetado.

As operações de socorro envolveram 789 operacionais e 305 viaturas, tendo sido o distrito de Lisboa o mais afetado, com um registo de 106 ocorrências, avançou à Agência Lusa o oficial de operações e emergências da ANPC, Rui Laranjeira.

De acordo com a mesma fonte, Aveiro e Setúbal foram o segundo e terceiro distritos mais afetados, "com 23 e 20 ocorrências, respetivamente". Já no que diz respeito aos restantes distritos, o “número não foi expressivo”.

O oficial da ANPC esclareceu ainda que "o pico maior de ocorrências aconteceu por volta das 19h00, com 41 registos em Lisboa, todas elas inundações em vias públicas e edifícios".

A mesma fonte reforçou ainda que o estado de alerta devido ao mau tempo – chuva forte – está em vigor até às 24h00 desta sexta-feira, "apesar de o período de maior intensidade já ter passado e de já se sentir uma melhoria no tempo", estando previsto um "desagravamento maior a partir da madrugada”.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo 16 distritos de Portugal devido ao mau tempo que se fez sentir ao longo do dia de ontem.