Casos de sarampo aumentam em 2017 e matam mais de 100 mil pessoas no mundo

De acordo com dados do relatório da OMS, os casos de sarampo reportados em todo o mundo aumentaram em 2017, tendo provocado a morte a 110 mil pessoas.

O documento indica que “devido a lacunas na cobertura de vacinação, surtos de sarampo ocorreram em todas as regiões”, havendo uma “estimativa de 110 mil mortes relacionadas com a doença”.

O número de casos relatados aumentou em mais de 30% em todo o mundo desde 2016, sendo que as Américas registaram os maiores surtos de sarampo em 2017, com o pacífico ocidental a ser a única região da OMS onde a incidência de sarampo diminuiu. “O ressurgimento do sarampo é uma séria preocupação, com surtos prolongados a ocorrerem entre as regiões e particularmente em países que alcançaram, ou estavam perto de alcançar, a eliminação do sarampo”, avançou o diretor-geral adjunto de programas da OMS, Soumya Swaminathan.

“Sem esforços urgentes para aumentar a cobertura de vacinação e identificar populações com níveis inaceitáveis de crianças sem imunização, corre-se o risco de perder décadas de progresso na proteção de crianças e comunidades contra essa doença devastadora, mas totalmente evitável”, lê-se no relatório divulgado hoje.