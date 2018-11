“José Mourinho é insuportável”

Christophe Dugarry, antigo campeão do mundo pela França e atualmente comentador de futebol, criticou esta sexta-feira o técnico José Murinho pela prestação que tem feito ao comando dos red devils.

"É insuportável. Ele devastou o clube”, disse o jogador à RMC. O último jogo, na passada terça-feira, onde o Manchester United garantiu o apuramento para a Champions aos 91 minutos foi uma “nulidade”, considera o Dugarry.

“Vê-los jogar como na terça-feira, é catastrófico, uma nulidade. Quando nos lembramos do Manchester com Roy Kane, Beckham, todos os jogadores que praticavam um futebol ofensivo... Era bonito e apaixonante. Old Trafford era o teatro dos sonhos, agora com este tipo é o teatro dos pesadelos. É de loucos", afirma o jogador.

Para Dugarry, “o que ele [Mourinho] não entende é que não queremos saber dos títulos que ganhou, mas sim de emoções e de bom futebol, algo que ele é incapaz de proporcionar”.