Liga. Belenenses, SAD perde Keita por quatro meses

Enorme contratempo para o Belenenses, SAD: Alhassane Keita, melhor marcador dos azuis nesta temporada, foi suspenso por quatro meses pela FIFA com efeitos imediatos. Desta forma, já não vai poder jogar a partida desta sexta-feira nos Açores, diante do Santa Clara, para a 11.ª jornada da Liga portuguesa.

Em causa está uma alegada irregularidade contratual na transferência de Keita do Ermis Araddipou, de Chipre, para o St. Polten, da Áustria, em 2016. O avançado, internacional pela Guiné-Conacri, teria ainda um segundo ano de contrato em vigor com o clube cipriota quando se mudou para a Áustria, o que motivou de imediato uma reclamação do Ermis junto da FIFA.

Keita, de 26 anos, deverá agora recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto. Para já, o avançado, que soma cinco golos em 14 jogos pelo Belenenses, SAD - onde chegou esta temporada, depois de já ter passado pelo Marítimo em 2016/17 -, ficou de fora da viagem para os Açores.