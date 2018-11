Censurar emojis pode vir a ser a próxima ferramenta do facebook

O Facebook vai permitir aos utilizadores censurar emojis e palavras-chave nos comentários de publicações.

Quem o conta é a investigadora Jane Wrong, no Twitter, que vê esta nova funcionalidade como uma forma de combate mais eficaz a discursos de ódio.

O CNet já tinha noticiado que a empresa de Mark Zuckerberg continua a procurar formas de combater comentários menos felizes e que esta funcionalidade pode vir a ser implementada brevemente.

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines



