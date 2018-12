Governo assinala 3.º aniversário sem figurantes

O Governo assinalou três anos de mandato no passado dia 26 e, ao contrário de outras edições, não foram gastas quaisquer verbas, nem com o recrutamento de pessoas para colocar questões, nem no aluguer no espaço, em Braga. A garantia foi dada ao SOL pelo gabinete do primeiro-ministro, depois de terem sido gastos mais de 36 mil euros em 2017, no recrutamento e seleção de pessoas para colocar questões ao primeiro-ministro. A Universidade do Minho preparou a edição de 2018, sem custos.