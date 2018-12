Mãe de Kate Middleton fala sobre experiências profissionais da filha

A família Middleton tornou-se alvo de interesse por parte da imprensa a partir do momento em que Kate casou com o príncipe William e tornou-se membro da família real britânica. Agora, a sua mãe, Carole, deu uma entrevista ao jornal Telegraph e fez algumas revelações.

A matriarca explicou que, ao longo dos últimos anos, seguiu uma regra de ouro: manter o silêncio e ser o mais discreta possível. “Ficou provado que é sábio não se dizer nada”, afirmou. Daí que não sejam revelados muitos pormenores sobre a família Middleton…

Ao longo da entrevista, Carole fez uma revelação surpreendente: as filhas tiveram experiências profissionais no mundo da moda: “Elas fizeram vários trabalhos de moda. A Catherine fez capa de catálogos. A Pippa criou um blogue. Continuo a valorizar as suas ideias e opiniões”.