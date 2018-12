O agradecimento da pequena Maria à surpresa de Pinto da Costa | Vídeo

Na última semana, Sara Carbonero, esposa de Casillas, esteve no hospital de São João, no Porto, para entregar uma bolsa de investigação na área do cancro infantil no valor de 20 mil euros.

Durante o evento, a Tuna Universitária do Orfeão do Porto brindou a esposa do guarda-redes com duas músicas, mas destacou-se um pedido especial. A pequena Maria pediu para cantar o hino do FC Porto.

“Hoje recebemos a Sara Carbonero que procedeu à entrega de uma bolsa de investigação da Fundação juegaterapia.org, para a luta contra o cancro infantil. Além de lhe termos dedicado duas músicas ainda tivemos a honra de acompanhar, no serviço de Consulta Externa – Pediatria do Hospital do São João, uma das nossas Marinheiras da Esperança preferidas, a Maria. O seu pedido foi o Hino do FC Porto”, escreveu a tuna, numa publicação do Facebook.

Pinto da Costa viu o momento e decidiu agradecer à pequena Maria enviando-lhe um equipamento do FC Porto e um pequeno peluche de um dragão.

Através de um vídeo publicado na página de Facebook do Hospital, a Maria agradeceu ao presidentes dos ‘dragões’: “Obrigada, Pinto da Costa! Beijinhos”.

Veja os momentos.