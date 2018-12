Reformado que interpreta Pai Natal decide estudar língua gestual para comunicar com crianças surdas

José Mário Graciano tem 69 anos e, apesar de estar reformado, há 13 anos que veste a personagem de Pai Natal num centro comercial de São Paulo, no Brasil. Agora, está a dar que falar, tudo porque decidiu aprender língua gestual para conseguir comunicar com as crianças surdas.

O desejo deste antigo mecânico surgiu em 2014, depois da visita de duas gémeas.

"As meninas sorriram e eu sorri para elas, então o pai delas fez um gesto para explicar que eram surdas e eu fiz um movimento com o braço cruzado, que significa abraço, mas nem sabia que significava algo na língua gestual. No ano seguinte, fui fazer um curso para aprender", recordou José, citado pelo site G1.

Apesar de estar cada vez melhor a comunicar com estas crianças, Graciano continua a estudar, uma vez que pretende dominar a língua gestual.