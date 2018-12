Marcelo: "O povo português está de parabéns"

Portugal recebeu 16 prémios de turismo e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu os parabéns aos portugueses.

Depois do país à beira-mar plantando ter sido considerado pela “World Travel Awards 2018" como melhor destino turístico do mundo, em nota divulgada este domingo, o chefe de Estado congratulou todos os empresários, trabalhadores e agentes do setor do turismo pelo prémio nos Óscares do turismo pela segunda vez consecutiva.

"O Povo português está de parabéns porque o País recebeu 16 prémios mundiais, com destaque para “melhor destino citadino” e “melhor destino ‘city break’” (Lisboa), “melhor atração de aventura” (Passadiços dos Paiva), “melhor destino insular” (Ilha da Madeira), “melhor empresa em conservação” (Parques de Sintra - Monte da Lua), “melhor organismo oficial de Turismo” (Turismo de Portugal) e “melhor website oficial de Turismo” (visitportugal.com)", pode ler-se na mesma nota.

Além disso, o Presidente referiu ainda os prémios de cinco unidades hoteleiras e os três recebidos pela TAP Air Portugal.

Quem também já reagiu aos prémios recebido na gala que se realizou pela primeira vez em Portugal foi António Costa na rede social twitter.