Cristina Ferreira responde a críticas sobre o seu novo programa | FOTO

Cristina Ferreira já começou a promover o seu novo projeto na SIC. A apresentadora utilizou as redes sociais para partilhar um vídeo de ‘O Programa da Cristina’, que vai estrear no início do ano.

Embora houvesse muitos seguidores a tecer elogios à apresentadora, nem todos gostaram no seu novo trabalho.

“Que original, até o nome foi plagiado... foi só mudar de Júlia para Cristina”, comentou uma seguidora, que comparou o programa de Cristina Ferreira ao programa ‘Júlia’, de Júlia Pinheiro.

O comentário não passou despercebido e Cristina Ferreira respondeu: “Então Fátima, acordou mal disposta?”.