Depois de insultado, Maradona quis agredir adeptos | Vídeo

Diego Maradona voltou a dar que falar, desta vez porque tentou partir para a violência.

No último momingo, o Dorados de Sinaloa perderam a final do Torneio de Abertura da segunda divisão mexicana de futebol. Maradona, que tinha sido expulso na primeira mão da final por insultar jogadores e membros da equipa técnica adversária, assistiu nas bancas do estádio do Atlético San Luis ao segundo jogo da final. Contudo, após o fim da partida voltou a estar em destaque pelas piores razões.

Quando se cruzou com os adeptos do clube mexicano, o antigo futebolista tentou partir para a violência, mas a intervenção de quem o acompanhava evitou o pior.

