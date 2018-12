Cão de Bush deitado ao lado do caixão do dono comove redes sociais

Sully era o cão de assistência do antigo presidente, um labrador capaz de abrir e fechar portas e ligar luzes de casa.

A imagem do cão deitado junto ao caixão coberto com a bandeira norte-americana, como se estivesse de luto, foi partilhada no twitter pelo porta-voz do antigo presidente, Jim McGrath, com a legenda: “Missão Cumprida”.

Sully tinha começado a viver com Bush há aproximadamente seis meses, após a morte da mulher, Bárbara Bush.

O filho do 41.º presidente dos Estados Unidos e também ele antigo chefe de Estado do país, George W. Bush, partilhou pouco depois de McGrath a imagem, adiantando que Sully iria agora ajudar outros veteranos de guerra, no hospital militar Walter Reed National Military Medical Center.