Ranking. Quatro universidades de gestão portuguesas entre as melhores do mundo

No ranking do Financial Times European School Ranking – que avalia escolas de negócios em cinco categorias diferentes – Portugal tem quatros escolas entre as 95 melhores da Europa. A Católica Lisbon School of Business & Economics é a escola portuguesa que melhor posição ocupa no ranking deste ano, ocupando a 28.ª posição. Contudo, a Católica desceu duas posições em relação a 2017.

No entanto, a descida é constante entre as escolas portuguesas, à exceção da ISCTE Business School, que subiu 17 lugares em relação ao ranking de 2017. A Nova School of Business and Economics, que ocupa a 30.ª posição este ano, desceu cinco lugares comparativamente a 2017 e a Porto Business School, que ocupa o 62.ª posição desceu três posições em relação a 2017.

O ranking é liderado pela London Business School. Em segundo lugar está a HEC Paris.