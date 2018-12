Depressão Etienne deixa ilha das Flores e do Corvo sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira sob aviso vermelho o grupo ocidental dos Açores – ilhas das Flores e do Corvo -, devido aos ventos fortes que podem atingir os 140 km/h.

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, a depressão Etienne vai atravessar hoje o arquipélago dos Açores, que vai causar "precipitação forte acompanhada de trovoadas", vento forte, com rajadas que se "irão intensificando, podendo atingir os 140 km/h durante a tarde".

O alerta, explica o IPMA, foi emitido até às 20h00 de hoje.

Já para o grupo central – ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge – dever+a sentir-se "precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas", com vento que pode atingir rajadas na ordem dos 100 km/h.

As ilha de São Miguel e de Santa Maria vão ser as menos afetadas pelos “efeitos da depressão Etienne”, podendo ainda ser atingidas com "precipitação por vezes forte", que pode ser "acompanhada de trovoadas e vento com rajadas da ordem dos 90 km/h".