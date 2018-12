Há novos desenhos animados do Popeye | VÍDEO

Primeiro episódio foi lançado no YouTube

O Popeye faz 90 anos em 2019. Para antecipar esta data especial, a produtora King Features lançou novas aventuras do marinheiro mais conhecido do mundo.

O primeiro episódio dos desenhos animados da série Popeye’s Island Adventures foi lançado no domingo passado no canal oficial da personagem de E.C. Segar no YouTube.

Quem se lembra dos desenhos animados antigos percebe que o novo design não tem nada a ver: Popeye está mais novo e já não fuma cachimbo.

Para além disso, Popeye já não tem a sua voz característica. Agora, o marinheiro não diz uma palavra.

Veja aqui o novo episódio