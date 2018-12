Esta foto tem um ano ,faz hoje dia 3 de Dezembro um ano que pisei Gramado pela primeira vez ,faz 12 meses que avistei a Serra Gaúcha ao vivo ,e jamais poderia imaginar que naquela mesmo dia Deus estava definindo parte do meu futuro ,vim a convite de amigos,conhecer a serra e ver possíveis negócios que em nada tem a ver com o que hoje me trás aqui ,realmente Deus faz tudo perfeito ,tudo do jeito que ele quer ,primeiro ele oferece-nos o quadro em branco e depois ele vai pintando ,algumas vezes com rabiscos outras vezes com riscos escuros ,outros coloridos mas sempre com degraus ,e foi assim ,passado um ano aqui estou,não sei o próximo episódio, mas sei que Deus está lá sempre no controle ,Deus é perfeito na sua escrita e na sua pintura,a fé e a coragem trouxeram-me até aqui ,aceitei os sinais ,aceitei o caminho ,algumas vezes recuei outras quis ir bem fundo e outras fiquei meio que á deriva,no fim foi ele na sua plenitude que me fez confiar,que me fez aceitar ...e hoje sou uma mulher mais forte mais feliz ainda, com sonhos realizados e ainda outros mais para concluir (sou sonhadora ) a fé realmente move mundos,a nossa fé é uma fortaleza e só nela eu confiarei ,sou mais realizada ,sou mais amada (ainda mais)tenho mais amigos, que quero levar para sempre ,tenho um sonho que está em construção🤭🤫e que espero levar para bem longe 🙏tenho os olhos com mais brilho😍 ,tenho cada dia mais certeza que a minha família é meu tudo❤️, e tenho a convicção que a minha caminhada ainda vai no meio ...este ‘quadro’ é gigante tem ainda tanto por pintar e por desenhar ...e cá estarei para o que Deus preparar . #caminhonomeio #novidadeschegando #felizhonrada #caracternaosecompra #restaurante #Gramado #amesmadesempre#Deusnocomando🙏

