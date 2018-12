Ilustrador norte-americano cria cartoon em memória de George H. W. Bush

Marshall Ramsey, um ilustrador norte-americano, quis homenagear George H. W. Bush pela primeira vez quando a antiga primeira dama, Barbara, faleceu em abril deste ano. Contudo, a grande homenagem só se concretizou quando na última sexta-feira a sua mulher o acordou com a notícia de que o antigo presidente havia morrido, escreve o The Washington Post.

Marshall Ramsey criou um cartoon que mostra o reencontro de George Bush com a mulher e a filha Robin, que morreu quando tinha apenas três anos, na sequência de uma leucemia.

“Desenhei-o o mais rápido que podia e depois partilhei-o nas redes sociais”, disse o ilustrador, citado pelo mesmo jornal.

Na ilustração é possível ler a mensagem “esperámos por ti”.

Anteriormente, Marshall Ramsey já havia homenageado Barbara Bush quando esta morreu, em abril. O cartoon mostrava o reencontro com a filha. Robin aparece sempre nas ilustrações, uma vez que o seu falecimento é visto como um dos maiores desgostos de George e Barbara.

Na ilustração mais recente, George H. W. Bush, que foi piloto da Força Aérea, junta-se à mulher e à filha depois de uma última viagem no seu avião durante a II Guerra Mundial, um TBM Avenger.

Marshall Ramsey refere que o cartoon é o fim da sua missão a retratar o clã.

Bush morreu rodeado da família e amigos

No último fim de semana, o New York Times revelou que o antigo presidente morreu na companhia de vários familiares e amigos.

Segundo fontes próximas da família, Bush terá confessado à neta, antes de morrer, que iria reencontrar Barbara Bush, o amor da sua vida, com quem esteve casado mais de 70 anos.

The little drawing that made for a big weekend. This is the original art. #Bush41 pic.twitter.com/KACgI3hDoQ

Godspeed President Bush. This is the bookend to the Barbara Bush cartoon from April. My thoughts are with the Bush family tonight. On a personal note, he was the first president I drew as a cartoonist (I began my career in 1988.) @JennaBushHager #presidentBush #rip #georgehwbush pic.twitter.com/lnBXCHgCnw