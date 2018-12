Sandra Braz, a primeira árbitra portuguesa a marcar presença num Mundial

Sandra Braz foi esta segunda-feira nomeada para a fase final de um Mundial de futebol feminino, que se irá disputar em França, entre 07 de junho e 07 de julho do próximo ano.

Sandra Braz, de 40 anos, é a primeira árbitra portuguesa a ser nomeada para uma prova desta dimensão.

Árbitra desde 2001 e internacional desde 2004, Sandra Braz pertence aos quadros da Associação de Futebol de Aveiro, tendo estado em duas edições do Mundial de sub-17 e do Europeu de sub-19.

O comité de arbitragem da FIFA anunciou hoje as 27 árbitras escolhidas e as 48 assistentes, provenientes de 42 países.

2⃣7⃣ referees

4⃣8⃣ assistant referees

4⃣2⃣ countries represented



The match officials for next year's #FIFAWWC have been announced 🏆🇫🇷



📄➡️ https://t.co/id7kkQAQd5 pic.twitter.com/6ZMy6MHoJD