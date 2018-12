José Cid lança álbum num novo formato | Vídeo

O disco que foi inicialmente lançado em vinil pode ser ouvido em CD, visto em DVD e utilizado nos rádios do carro em pen

Depois do sucesso que foi a edição em vinil do novo disco de José Cid, “Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid”, o artista decidiu relançar o álbum, desta vez numa versão que junta CD, DVD e pen.

Conhecido como autor e compositor, neste disco Cid partilha a sua arte de escrita e criação de músicas com artistas como Tozé Brito, António Tavares Teles, João Monge, Maria Luísa Batista, entre outros.

O cantor deixa ainda um convite aos fãs: quem se quiser juntar ao grupo de Cid pode adicionar a sua fotografia à capa do álbum - onde o cantor deixou um lugar propositadamente disponível - ao lado de Marilyn Monroe, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís de Camões, John F. Kennedy ou António Costa.