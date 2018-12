Sting regressa a Portugal

Reposição do IVA a 6% levou a descida do preço dos bilhetes

O músico britânico é a primeira confirmação do Festival Marés Vivas em Vila Nova de Gaia, que decorre de 19 a 21 de julho.

A notícia foi avançada pela produtora PEV Entertainment, que sublinhou o regresso de Sting ao palco que já pisou em 2017.

O concerto do artista no festival, agendado para 21 de julho, insere-se na digressão que Sting irá fazer pela Europa no verão de 2019, intitulada "Sting: My Songs".

Recorde-se que a organização do Festival Marés Vivas anunciou a diminuição do preço dos bilhetes para o próximo ano, fruto da reposição do IVA a 6% para os festivais, aprovada no Orçamento do Estado.

Assim, o passe para três dias será de 61 euros, menos quatro do que na edição passada, enquanto o bilhete diário passou de 35 para 33 euros.