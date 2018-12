Encontrados vestígios de fezes em máquinas de fazer pedidos do McDonald’s no Reino Unido

De acordo com uma investigação feita pelo site Metro, em conjunto com a Universidade Metropolitana de Londres, concluiu-se que todos os ecrãs testados do McDonald's do Reino Unido, onde se fazem os pedidos de comida, continham vestígios de fezes: os coliformes.

Os coliformes são bactérias que se encontram alojadas no intestino do ser humano. "Ficámos surpresos com a quantidade de bactérias intestinais e fecais que existiam nas máquinas touchscreen. Isso causa o tipo de infeção com que as pessoas são contaminadas nos hospitais", explicou o professor de microbiologia da Universidade Metropolitana de Londres, Paul Matewele.

Além disso, o mesmo site indica que num dos ecrãs analisados, foi encontrado estafilococo, uma bactéria muito contagiosa que pode causar envenenamento do sangue e síndrome do choque tóxico. "Há muitas preocupações uma vez que o estafilococo está a tornar-se resistente aos antibióticos", disse o médico, citado pelo site britânico.

Outra das bactérias encontradas foi a listaria, que pode levar a abortos espontâneos e morte fetal.

No total, foram testados oito restaurantes: seis em Londres e dois em Birmingham.