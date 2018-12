Sabe qual é a duração média de uma relação sexual?

Investigação foi feita pelo Journal of Sexual Medicine

São muitos os estudos que se focam na vida sexual dos humanos. No entanto, este estudo, que foi realizado em 2005, responde a uma das questões que é, provavelmente, uma daquelas que mais pessoas colocam em torno deste tema.

O estudo realizado pelo Journal of Sexual Medicine analisou a duração média do ato sexual numa amostra de 500 casais vindos da Holanda, Reino Unido, Espanha, Turquia e Estados Unidos, num período de quatro semanas.

Os resultados foram bastante diferentes, uma vez que as relações sexuais variavam entre os 33 segundos e os 44 minutos, mas a média do tempo de duração do ato sexual em si incidiu apenas sobre os 5,4 minutos.

Para o estudo, houve vários fatores tidos em conta, como a nacionalidade, a utilização de preservativo e se os indivíduos eram circuncisados ou não, tendo o estudo, no entanto, concluído que estes dois fatores não influenciam a duração do ato sexual.

Já no que diz respeito à nacionalidade, os participantes da Turquia mostraram ter menos de 1.7 minutos de duração.