Comporta. Donos do fundo ficam com 4 milhões

Os donos do Fundo da Herdade da Comporta vão ficar com um máximo de quatro milhões de euros do total dos 158 milhões de euros oferecidos pelo consórcio Claude Berda e Paula Amorim. Esse número foi assumido na assembleia de participantes, realizado a 27 de novembro, onde foi aprovada a venda.

Destes quatro milhões a maior fatia vai para as mãos da Rioforte, sociedade de topo do grupo Espírito Santo que está em insolvência no Luxemburgo e que é dona de 59% do fundo imobiliário vendedor. Feitas as contas, o montante a encaixar pela massa insolvente da Rioforte será de 2,4 milhões de euros, revela o Expresso.

Já o Novo Banco irá receber cerca de 600 mil euros, uma vez que detém 15% do veículo gerido pela Gesfimo. Quanto aos restantes detentores de unidades de participação do fundo imobiliário, antigos aliados ou membros da família Espírito Santo, ficam com perto de um milhão. São 85 estes titulares de unidades de participação do fundo criado em 2006.

A maior parte do valor pago pelo consórcio irá para a Caixa Geral de Depósitos, cuja dívida já rondava os 120 milhões de euros no final do ano passado e a este montante há que somar mais um milhão de euros referente a este ano. Só depois do banco público receber é que os os donos de unidades de participação vão auferir o seu dinheiro.