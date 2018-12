Rio Ave-Sporting. Mais um jogo, mais uma vitória para o novo leão de Marcel Keizer

Vitória (3-1) do leão em Vila do Conde coloca o Sporting de novo no 2.º lugar na tabela, a dois pontos do líder FC Porto.

Depois das duas goleadas nos dois primeiros desafios enquanto treinador do Sporting – com o Lusitano Vildemoinhos e o Qarabag –, esta noite, Marcel Keizer enfrentava teoricamente o seu primeiro teste a sério. O Sporting deslocou-se esta segunda-feira até Vila do Conde para medir forças com o Rio Ave e somou mais um triunfo. Depois dos 10 golos marcados nos anteriores dois encontros, contra apenas dois sofridos, o leão entrou de novo em campo com fome de marcar. E assim foi.

Aos oito minutos, Bruno Fernandes colocava o plantel leonino em vantagem após rematar cruzado sem hipótese para as redes da baliza à guarda de Leo Jardim.

O Sporting voltava assim a dar indícios de mais um jogo promissor, mas o conjunto vila-condense não permitiu que o leão sentenciasse a partida, pelo menos não tão cedo. Quatro minutos depois de o Sporting ter inaugurado o marcador, João Schmidt fez o empate após remate colocado na cobrança de um livre.

A igualdade não se manteria, porém, muito mais tempo. Bas Dost voltaria a colocar o conjunto verde-e-branco em vantagem ao minuto 23, permitindo aos ‘leões’ saírem para o intervalo em vantagem.

Jovane Cabral resolve com obra de arte Depois do golo do holandês, o 2-1 no marcador manteve-se inalterado até faltarem cerca de quinze minutos para o fim do tempo regulamentar. Foi precisamente por essa altura que surgiu a obra de arte de Jovane Cabral. Numa jogada em que o Sporting procurava espaço para entrar na área adversária, Bruno Fernandes, no centro, deixou a bola para a direita, onde estava o jovem ponta de lança, que rematou para o ângulo da baliza adversária.

Com a vitória, o Sporting de Marcel Keizer sobe para o 2.º lugar na tabela, com 25 pontos, a dois do líder FC Porto e com mais um que o SC Braga, que fecha o pódio.

A estreia de Keizer em Alvalade Só um mês depois de ter sido apresentado como o novo treinador do Sporting é que o técnico holandês Marcel Keizer vai ter a sua estreia oficial no Estádio José Alvalade. No domingo, na recepção ao Aves, em jogo da 12.ª jornada do campeonato, o técnico holandês vai fazer o seu primeiro jogo na casa dos leões.

Ainda assim, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de ontem, Keizer já se desfez em elogios aos adeptos dos verdes-e-brancos.

“Estou muito impressionado com os adeptos. Estive em dois jogos fora e sempre com muitos adeptos do Sporting. No último jogo tivemos uma viagem de avião de sete horas e quando lá chegámos estavam adeptos da nossa equipa. Isso é fantástico”, comentou.