Buscas por veículo que terá caído ao rio Guadiana foram suspensas

A falta de visibilidade e as baixas temperaturas fizeram as autoridades interromper as operações

As buscas pelo automóvel que terá caído esta segunda-feira à água do rio Guadiana, perto de Elvas, foram suspensas pelas autoridades esta segunda-feira pelas 21h12.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, citada pela Lusa, as buscas foram suspensas por “falta de condições de visibilidade e baixa temperatura”. Está previsto retomar as operações esta terça-feira pelas 08h30.

O alerta foi dado na manhã desta segunda-feira, pelas 11h48, por um pescador lúdico que afirmou aos bombeiros que tinha visto uma viatura nas águas do Guadiana quando atravessava a ponte da Ajuda.

No entanto, segundo a GNR, “não há qualquer participação de pessoa desaparecida, que se possa relacionar com esta situação”.

As operações envolveram 29 operacionais provenientes de seis corporações de bombeiros do distrito de Portalegre que estão a ser auxiliados por 13 veículos e duas embarcações. Os mergulhadores da GNR também estão no local.