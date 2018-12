"Ronaldo e Messi são os melhores da história deste desporto"

Na última segunda-feira, Modric venceu a Bola de Ouro e pôs fim ao reinado de Cristiano Ronaldo e Messi. Depois da conquista, o futebolista croata deu uma entrevista à France Football, revista que entrega o galardão, e deixou elogios aos dois vencedores das dez últimas edições do troféu.

“Na história, ficará que um jogador croata, representante de um país pequeno, venceu a Bola de Ouro depois de Cristiano e Messi, que são jogadores de outro nível. Ninguém tem o direito de se comparar a ele. São os melhores da história deste desporto. Seguir-me a eles é incrível. Não acredito, nem por um segundo, que isto tenha acabado para eles”, disse.

Modric referiu ainda estar “feliz” por “alguém normal” vencer a Bola de Ouro e deixou claro que o troféu lhe custou “luta e muito trabalho”. Para o médio, de 33 anos, foi Zinedine Zidane quem o incentivou na conquista.

“Quando chegou a treinador do Real Madrid, em janeiro de 2016, chamou-me um dia ao escritório dele, depois de um treino. Explicou-me como me via como jogador e o que esperava de mim. Disse-me que era um jogador muito importante, e, sobretudo, que me via como um jogador que, no futuro, podia ganhar a Bola de Ouro. Quando alguém como Zidane, com a sua personalidade e história, te diz isto, sobe-te a moral”, começou por dizer.

“Via-me como alguém parecido a ele, tranquilo e um pouco tímido. Esperava de mim que me expressasse mais no relvado, que me abrisse. Precisa que eu fosse uma peça-chave na equipa, numa época em que jogámos futebol verdadeiramente bem. Essas palavras de Zidane ajudaram-me a ir mais além no meu jogo”, acrescentou.

Na última temporada, Modric venceu as Supertaças espanhola e europeia, foi eleito melhor jogador do Mundial de Clubes, ganho pelo Real Madrid em dezembro do ano passado, conquistou a Liga dos Campeões e ainda capitaneou a seleção da Croácia até à final do Mundial. Depois do prémio da FIFA (The Best), em outubro, o croata vence agora a Bola de Ouro.