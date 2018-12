19 horas depois, Eurogrupo chega a acordo sobre a reforma da Zona Euro

Dezanove horas depois do início da reunião, os ministros das Finanças da Zona Euro chegaram a acordo sobre o que vai avançar na reforma da Zona Euro.

O anúncio foi feito pelo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, esta terça-feira.

"Devo dizer que conseguimos. Depois de vários meses de intensas negociações e de uma reunião difícil, chegámos a um acordo sobre um plano para fortalecer o euro. Um plano que tem o aval de todos nós", anunciou Mário Centeno, em conferência de imprensa.

Além do plano sobre a reforma da zona euro, também a avaliação do orçamento italiano esteve em discussão. Através do Twitter, Centeno revelou que o Eurogrupo “apoiou” a decisão da Comissão Europeia e"recomendou que Itália tomasse medidas em conformidade com as nossas regras orçamentais".

Também o ministro das Finaças alemão, Olaf Scholz, utilizou o Twitter para afirmar que o resultado foi “bom” e que estes são “passos decisivos”.

Mário Centeno assinala esta terça-feira um ano da sua eleição como presidente do Eurogrupo. Depois da conclusão do terceiro programa de assistência à Grécia, Centeno vê agora a sua principal prioridade conseguida.

