Resgatado corpo de homem desaparecido no rio Côa

Popular ligou para o 112 a dizer que tinha visto um corpo a boiar no rio, mas bombeiros inicialmente só encontraram carro numa ponte

As equipas de socorro resgataram, esta terça-feira por volta das 8h00, o corpo de um homem no rio Côa, nas proximidades de Vila Nova de Foz Côa,

O homem encontrava-se desaparecido desde domingo, segundo fonte dos Bombeiro, citada pela agência Lusa.

As buscas tinham sido retomadas esta manhã, às 7h00, “tendo sido o corpo resgatado passado pouco mais de uma hora", acrescentou o comandante dos bombeiros de Vila Nova de Foz Côa.

O alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado no domingo à tarde. O popular que telefonou para o 112 “informou que, alegadamente, estaria um corpo a boiar no rio Côa", afirmou o mesmo responsável.

Os bombeiros mobilizados para o local não encontraram qualquer corpo no rio, mas depararam com “um veículo abandonado em cima da ponte"

Após alguns contactos foi apurado que o carro encontrado pertencia a um homem de 52 anos, que "foi dado como desaparecido pela família".