Cultura

4 de dezembro 2018

Religiosidade de António Variações destacada em Braga

A religiosidade que norteou a vida de António Variações foi destacada esta semana, em Braga, no final de uma das missas que assinalam em todo o país o aniversário natalício do cantor e cabeleireiro que agitou os meios sociais e musicais no início da década de 80.