Katia Aveiro: "Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Para quem entende de futebol, claro”

Na última segunda-feira Modric venceu a Bola de Ouro e destronou Cristiano Ronaldo e Messi, os vencedores das últimas dez edições do troféu da France Football.

Depois de Elma Aveiro reagir publicamente ao segundo lugar do irmão, também Katia Aveiro se pronunciou sobre o assunto.

“[Cristiano Ronaldo] é o melhor jogador do mundo. Para quem entende de futebol, claro”, escreveu Katia na legenda de uma imagem de Cristiano Ronaldo, partilhada na sua conta de Instagram.

Entre as várias ‘hashtags’ da publicação, houve uma que se destacou: “estou preocupada com o futuro do futebol”.