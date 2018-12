O regresso de Cristiano Ronaldo ao Bernabéu

Cristiano Ronaldo vai regressar ao estádio do Real Madrid, desta feita enquanto espectador. O espanhol As avança que o craque português vai estar presente nas bancadas do Bernabéu, estádio dos merengues, para assistir ao jogo entre o River Plate e o Boca Juniors, referente à 2.ª mão da final da Libertadores.

Mas não é tudo: segundo aquele desportivo, Lionel Messi também vai assistir ao jogo decisivo entre os dois colossos argentinos e os dois craques vão estar sentados lado a lado.

O Barcelona joga sábado com o Espanyol e a Juventus defronta o Inter Milão na sexta-feira. De acordo com a publicação espanhola, Messi viajará para Madrid no domingo enquanto Ronaldo passará o fim de semana na capital espanhola.

Recorde-se que, na quinta-feira, a Federação espanhola anunciou que o encontro se irá realizar a 9 de dezembro no estádio do Real Madrid.