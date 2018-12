Marcelo recebe Xi Jinping à frente do Mosteiro dos Jerónimos

O Presidente chinês Xi Jinping chegou esta terça-feira a Lisboa, para uma visita de dois dias. Um dos primeiros pontos da visita foi o mosteiro dos Jerónimos em Belém, onde foi recebido, em conjunto com a primeira-dama chinesa, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Xi Jinping foi colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no interior do mosteiro. Cá fora estavam algumas dezenas de compatriotas seus que o queriam saudar.

Sublinhe-se que o presidente chinês chega a Lisboa numa altura em que a União Europeia está empenhada em restringir os investimentos chineses, pressionando mesmo os Estados-membros do sul para não cederem à tentação oriental.

A zona de Belém e toda a área circundante da Assembleia da República foi significativamente afetada esta terça-feira, cenário que se deverá repetir amanhã.

Os principais constrangimentos do trânsito esta quarta-feira vão ser junto à Assembleia da República.