Kanye West pede desculpa no Twitter

Kanye West decidiu fazer um pedido de desculpas público por ter usado o telemóvel durante um espetáculo na Broadway.

Tudo aconteceu na passada segunda-feira, quando o rapper assistia ao espetáculo The Cher Show na companhia da mulher, Kim Kardashian.

“Hey, Kanye West. É bom estares aqui no 'The Cher Show'. Se calhar, se olhares para cima do telemóvel irás ver que estamos a realizar um espetáculo aqui. É a noite de estreia. É importante para nós. Muito obrigado”, escreveu no Twitter Jarrod Spector, o ator que interpreta Sonny Bono naquele espetáculo.

Kanye West usou a mesma rede social para dizer que era um grande fã dos cantores Cher e Sonny e para pedir desculpa aos atores pelo seu comportamento: “Foi uma falta de etiqueta”, admitiu.

Hey @kanyewest so cool that you’re here at @TheCherShow! If you look up from your cell phone you’ll see we’re doing a show up here. It’s opening night. Kind of a big deal for us. Thanks so much.