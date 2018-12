ERC aprova mudanças na direção de informação da RTP

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à nova direção de informação da RTP, bem como a destituição de Vítor Manuel Gonçalves Loureiro e de João Fernando Correia Ramos.

A informação foi hoje tornada pública no site da mesma entidade, que considera a "adequação profissional" dos jornalistas para o cargo.

"O Conselho Regulador deliberou, no dia 3 de dezembro de 2018, dar parecer favorável à nomeação de Cândida Pinto, de Helena Garrido e de Hugo Gilberto Neves Martins Sousa, para Diretores Adjuntos da Direção de Informação de Televisão da RTP, bem como à destituição de Vítor Manuel Gonçalves Loureiro e de João Fernando Correia Ramos do desempenho desses mesmos cargos. O órgão regulador sustentou essa tomada de decisão na adequação profissional dos nomes propostos pelo Conselho de Administração da RTP, bem como nos esclarecimentos entretanto prestados pelo operador de serviço público, quanto às exatas motivações subjacentes às pretendidas destituições", pode ler-se no publicado no site da ERC.