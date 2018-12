Manuel Luís Goucha alvo de críticas por ‘abater animais’...mas não foi isso que aconteceu | FOTO

No dia 14 de dezembro, o apresentador da TVI vai ter um novo programa

O formato que os portugueses conhecem do ‘Você na TV’ vai ser substituído por um novo programa, temporariamente, chamado “No Monte do Manel”, que vai ser transmitido a partir da Herdade de Manuel Luís Goucha, em Monforte, no Alentejo, de 17 de dezembro a 1 de janeiro.

Na sua página de Instagram, Manuel Luís tem feito uma ‘contagem decrescente’ e tem partilhado algumas imagens dos animais que tem na quinta. No entanto, a última gerou alguma polémica entre os seus seguidores, que interpretaram mal a imagem partilhada pelo apresentador. “Estão todos à espera! Também vão ser estrelas!. Faltam 15 dias!”, escreveu Manuel Luís Goucha na fotografia que partilhou no Instagram.

No entanto, a partilha não foi bem interpretada por todos, uma vez que vários seguidores do apresentador acreditaram que este estaria a referir-se ao abate de animais.

As crítica não tardaram em surgir: “Bom dia. Os 15 dias que faltam são para serem abatidos… é assim o ciclo da vida”; ou “Bom dia, Manuel Luís, 15 dias para alguns irem para o forno será?” e ainda “Ohhhh não…..”, foram alguns dos comentários deixados por vários utilizadores.

Manuel Luís Goucha também não tardou em responder, tendo esclarecido bem qual o intuito da foto.