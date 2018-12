Futre: "Tranquilo, Griezmann, o problema é a cor da equipa"

Como sempre, a eleição da Bola de Ouro não agradou a toda a gente. Muitos foram os defensores de Cristiano Ronaldo a manifestar a sua indignação para com o facto do internacional português não ter ganho o sexto troféu da carreira, mas houve vozes a defender outros "injustiçados".

Paulo Futre, por exemplo, reagiu em apoio a... Griezmann, que ficou em terceiro lugar na votação. "Tranquilo Griezmann, às vezes nem ganhando a Champions de forma histórica. O problema pode ser a cor da equipa", escreveu o antigo jogador português no Twitter, em duas alusões específicas: a primeira refere-se ao facto de ele próprio não ter ganho em 1987 (ficou em segundo), quando venceu a então designada Taça dos Campeões Europeus pelo FC Porto, mudando-se depois para o Atlético de Madrid; a segunda prende-se com a teoria, partilhada por muita gente, de que o Real Madrid tem uma influência decisiva na escolha dos vencedores deste prémio.

Também Diego Simeone já havia abordado o assunto, dando como exemplo o guardião belga Courtois, eleito o melhor guarda-redes do mundo depois de neste verão ter trocado o Chelsea... pelo Real. "Cortouis foi para o Real Madrid e ganhou o prémio de melhor do mundo, quando esteve connosco ganhou Keylor Navas que estava no Levante [2013/14]. Sabem isso, não sabem?", atirou, em conversa com os jornalistas.

Por seu lado, Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, não consegiu esconder o desagrado pelo quinto lugar de Messi. "Não vou avaliar as incongruências de um prémio ou não, têm de ser outros a fazê-lo, mas Messi é o melhor. Quinto lugar? É um absurdo", sentenciou.