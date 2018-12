Prisioneiros incendeiam Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa

No Estabelecimento Prisional de Lisboa estão detidos cerca de 190 reclusos

Vários detidos deitaram fogo à Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, confirmou ao SOL fonte do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, Júlio Rebelo.

No local encontram-se detidos cerca de 190 reclusos, que atearam fogo a caixotes do lixo e atiraram vários materiais dos andares superiores do estabelecimento.

A mesma fonte disse ao SOL que o Estabelecimento Prisional de Lisboa está a ponderar chamar o grupo de Intervenção e Serviços Prisionais.

Recorde-se que há cerca de um mês que decorre uma greve dos guardas, estando os bares da prisão totalmente encerrados ao longo deste tempo.