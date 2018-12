SIPE e Ministério da Educação negoceiam recomposição da carreira

O Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) recebeu uma convocatória do Ministério da Educação com o objetivo de negociar a recomposição da carreira.

No comunicado enviado às redações, o sindicato lembrou que esta negociação só é possível por imposição da Assembleia da República e espera que esta convocatória seja reflexo de uma negociação séria do prazo e do modo de recuperação do tempo de serviço congelado por forma a que esse mesmo tempo seja convertido para aposentação.

O encontro está marcado para esta quarta-feira, às 18h00.