António Costa e Xi Jinping já estão reunidos | Fotogaleria

O presidente chinês, Xi Jinping, já se encontra com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Queluz, numa reunião que antecede a sua partida ao início da tarde desta quarta-feira.

No segundo e último dia da sua visita a Portugal, o presidente Xi Jinping e a sua comitiva foram recebidos na Assembleia da República pelo presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues.

A visita a Lisboa começou na terça-feira, com Xi Jinping a ser recebido pelo homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, na Praça do Império, em Belém, numa cerimónia com honras militares. O presidente foi colocar uma coroa de flores no túmulo de Camões no Mosteiro dos Jerónimos.

A presença do presidente chinês serviu para a assinatura de vários acordos bilaterais, além de ter antecipado o início das comemorações do Ano da China em Portugal e do Ano de Portugal na China.

As relações diplomáticas entre os dois países somam já 40 anos.