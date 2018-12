Deputados. Ferro Rodrigues reconhece irregularidades nas presenças e pede mais responsabilidade

O presidente do Parlamento considerou esta quarta-feira que lhe pareceu "inquestionável a existência de irregularidades " no que toca ao registo de presenças falsas de deputados em plenário, e por isso, exigiu mais responsabilidade e "responsabilização individual" de cada deputado e dos grupos parlamentares. A ideia foi transmitida numa declaração aos deputados no início da conferência de líderes.

Ferro Rodrigues recusou ser "polícia" dos deputados, papel que não pode, nem quer representar, mas condenou os "poucos" deputados que "põem em causa o prestígio do Parlamento", até porque sempre defendeu os parlamentares.

Sobre a atribuição de ajudas de custos para o pagamento de despesas e viagens, Ferro Rodrigues considerou que é " de toda a conveniência" a atualização e ajuste de alguns procedimentos" na sequência do parecer do Tribunal de Contas, que o i noticiou, mas defende que "os procedimentos seguidos para a atribuição das ajudas de custo e para o pagamento de despesas dos deputados" cumprem a lei.