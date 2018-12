Modric. “Não me deram nada, tudo o que consegui foi à base do trabalho"

Depois de receber a Bola de Ouro, Luka Modric, o homem do momento, deu uma entrevista onde falou do caminho “longo e duro” que percorreu até poder agarrar os dois maiores prémios do futebol mundial a nível individual e que agora está “feliz”.

"O caminho foi longo e duro, mas é isso que me faz feliz agora. Por ter passado o que passei. Todos os prémios como o The Best ou a Bola de Ouro sabem melhor quando estás consciente que ninguém te deu nada. A mim não me deram nada, tudo o que consegui foi à base do trabalho", disse Modric em entrevista à GQ que será publicada a 20 de dezembro.

"É verdade que tive que fazer muitas coisas para conseguir ganhar três Champions consecutivas e chegar a uma final do Mundial com um país tão pequeno como a Croácia. Só assim os outros se deram conta que o futebol não é só golos, golos e mais golos", acrescentou o internacional.

Recorde-se que Modric venceu, no ano de 2018, a Champions ao serviço do Real Madrid que, na altura, contava também com Cristiano Ronaldo, e ficou em segundo lugar do Mundial com a seleção nacional da Croácia. Esta é a primeira vez em dez anos que a Bola de Ouro não é entregue a CR7 ou Lionel Messi.