Filomena Cautela apoia Marcelo após momento insólito | VÍDEO

A apresentadora Filomena Cautela usou a sua página oficial no Instagram para sair em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem foi protagonista de um momento insólito.

Enquanto cumprimentava o presidente chinês Xi Jinping, o Presidente da República deixou cair um pouco de saliva. O momento foi captado pelas câmaras e divulgado nas redes sociais.

Filomena Cautela também partilhou o vídeo do momento, mas, na legenda, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa: “Não me lixem que já aconteceu aos melhores! Neste caso, ao melhor. Senhor Presidente been there. A sério, estamos juntos. Não sei bem qual o hashtag disto”, escreveu.