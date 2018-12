Barriga de Meghan Markle cresceu...e muito | FOTO

A mulher do príncipe Harry está grávida de cinco meses e a barriga já não passa despercebida

Grávida de cinco meses, Meghan Markle já exibe uma barriga que não lhe permite passar despercebida. A duquesa de Sussex tem tentado ser o mais discreta possível, mas começa a ser complicado com o passar dos meses.

No último evento público onde marcou presença, Meghan já foi alvo de atenções, mas tudo por causa da sua barriga.

A mulher de Harry continua com uma agenda preenchida, e será assim até ao nascimento do bebé, que está previsto para abril do próximo ano.